Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Genau nachgezählt hat niemand. Vielleicht waren es 40 mal vier Gäste. Oder mehr. Auf alle Fälle war es rappelvoll. Und es drehte sich alles um die Zahl 40. Bei der Geburtstagsfeier für die Kleine Galerie am Montagabend im Museum in der Adler-Apotheke. Dorthin ist die Einrichtung anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens mit der Jubiläumsschau "40 in 40" ausgewichen. Trotz Beschränkung der Formate auf 40x40 für die Arbeiten, die Ausstellungsfläche unterm Dach konnte die Gratulantenschar kaum fassen.

In seiner Laudatio auf die älteste noch bestehende städtische Galerie im Land Brandenburg ließ Bürgermeister Friedhelm Boginski schlaglichtartig die durchaus wechselvolle Geschichte der Einrichtung Revue passieren. Er erinnerte an das leidenschaftliche Engagement Annemaria Schrödls, die die Galerie gut 20 Jahre leitete.

Ab Januar wieder im Geldinstitut

Und er erinnerte an das Eintreten der Eberswalder zum Erhalt der Kulturstätte unmittelbar nach der Wende. Rückführungsansprüche der Kreissparkasse bedrohten die Galerie, die damals am Karl-Marx-Platz im "Pavillon" ihr Domizil hatte. Es kam zu öffentlichen Protesten, Unterschriftenaktionen. Mit einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Oktober 1990, die Einrichtung in kommunale Trägerschaft zu übernehmen, wurde die Galerie schließlich gerettet. Um keine zehn Jahre später erneut vor einer Zäsur zu stehen, dem Wechsel in das Sparkassenforum. Nach dem dortigen Umbau gebe es mit "Befindlichkeiten V" von Matthias Steier im Januar die Wiedereröffnung, blickte Bo­ginski voraus.

Trotz der avisierten Neuerungen und der gepriesenen Verbesserungen – die Künstler der Region fremdeln nach wie vor mit dem Standort. Aber auch mit dem Stellenwert der Galerie im Rathaus. Die Eberswalder Bildhauerin Gudrun Sailer hielt ein flammendes Plädoyer für die Galerie als Ort des Austausches, der Bildungsvermittlung. Sie sprach von einem "Einstieg in einen neuen Kosmos", dem Zugang zu einer neuen, unbekannten Welt, dem "Sich-Vorwagen" in unsicheres Terrain. Sie sprach von Annemaria Schrödl, deren Tod 2005 eine Lücke gerissen habe, die nie wieder geschlossen wurde. Kunst hieße auch Infragestellen. Und Sailer warf Fragen auf. Eben nach diesem Ort für bildende Kunst, nach einem Konzept, dem Profil, nach der Leitung. Die Künstlerin wünscht sich und den Eberswaldern einen "Ort der Begegnung", dessen Ergebnis sich nicht in Jahresbilanzen zeige.

Die besondere Stimmung, aber auch Schwierigkeiten der Anfangszeit rief Maria Sibylla Ponizil ins Gedächtnis. Die Malerin und Grafikerin war gemeinsam mit Steffi Mönnich 1977 nach dem Kunststudium nach Eberswalde gekommen. Beide gestalteten 1980 die erste Personalausstellung professioneller Künstler. Die heute in Woltersdorf lebende Künstlerin erinnerte an fehlende Bilderrahmen, aber auch an die stetige Gratwanderung zwischen Kunst und SED-Politik. Auf ND-Zeitungspapier gedruckte Bilder sollten abgehängt werden, wohingegen ein durchaus als provokant geltendes Plakat aus der eigenen Feder "durchging".

Am Montagabend fand neben den Kunstwerken vor allem ein Video Beachtung: "15 Jahre und 46 Tage". Metallgestalter Eckhard Herrmann hatte Schrödl 1994 den "Galeriekampforden" verliehen. Ein Zeitdokument, das die Gäste sichtlich bewegte.

Ausstellung: "40 in 40" bis 7. Oktober 2020 im Museum, Steinstraße 3