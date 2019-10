Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Ein verbaler Streit hat in der Nacht zum Montag in einem Lokal in der Potsdamer Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen geführt. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Ein Rettungswagen wurde angefordert, eine 20-jährige Frau wurde in Gewahrsam genommen. Sie hatte 1,4 Promille und soll versucht haben, vor der Polizei zu fliehen. Vier bis Fünf Personen seien beteiligt gewesen, mehrere stark alkoholisiert.