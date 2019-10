MOZ

Ziethen (MOZ) Auf der L 200 zwischen Serwest und Klein Ziethen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Gegen 22 Uhr war der 33-jährige Fahrer eines VW Transporters mit seinem Gefährt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Da Polizisten bei dem 33-Jährigen auch Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkten, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes eingezogen.