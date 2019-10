Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein paar Süßigkeiten, eine Puppe und etwas Shampoo oder Zahnpasta: In der Stadtbibliothek war am Montag wieder Auftakt für eine Aktion, die in Eisenhüttenstadt eine lange Tradition hat und die dafür sorgt, dass bedürftigen Kindern zu den Festtagen eine Freude gemacht wird: Weihnachten im Schuhkarton.

Wie schon im vergangenen Jahr organisieren Ulrike Ruf und Gerald Lehmann in Eisenhüttenstadt und Umgebung das Einsammeln der Päckchen für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton", die weltweit stattfindet. Mit zum Team gehört in diesem Jahr Iris Kowaleswski. "Ich weiß, dass die Geschenke eins zu eins auch bei den Kindern ankommen", sagt sie zu ihrer Motivation. Wie schon im vergangenen Jahr sollen die Geschenke Kinder in Moldawien erhalten. Ulrike Ruf weist darauf hin, dass die Geschenke nach bestimmten Kriterien verteilt werden. So muss etwa die Bedürftigkeit des Kindes beziehungsweise der Familie nachgewiesen werden. Mehr als 200 Päckchen wurden im vergangenen Jahr in der Stadt abgegeben. Der ein oder andere Prominente hat sich daran beteiligt. In diesem Jahr haben der ehemalige Landtagsabgeordnete Andreas Gliese mit den Eisenhüttenstädtern Organisatoren gleichsam den Startschuss für Eisenhüttenstadt gegeben, packten ihre Päckchen in der Bibliothek,

Solch eine große Anzahl an Geschenken käme wohl nicht zusammen, wenn sich alleine Privatpersonen daran beteiligen würden. Im Vorfeld haben Ulrike Ruf, Iris Kowaleswski und Gerald Lehmann wieder Schulen angesprochen, ob Klassen sich nicht an der Aktion beteiligen wollen und sind auf offene Ohren gestoßen. Geschäftsinhaber, etwa in der Lindenallee, aber auch Einrichtungen wie das Krankenhaus haben sich bereit erklärt, Flyer auszulegen und Plakate aufzuhängen.

Sammelstelle in der Bibliothek

Auch die Stadtbibliothek ist wieder mit von der Partie. Dort können bis 15. November zu den Öffnungszeiten die Päckchen abgegeben werden. Dort liegen auch die Flyer aus, wo genau beschrieben ist, was in die schuhkartongroßen Päckchen verpackt werden darf: Spielzeug, Hygieneartikel, Süßigkeiten, Schulmaterialien sowie Kleidung und Accessoires. Die Gegenstände müssen neu und dürfen nicht gebraucht sein, so sehen es die Zollbestimmungen vor. Auch werden, sofern möglich, Spenden erbeten, um unter anderen den Transport zu finanzieren.