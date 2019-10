MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erneut ist es in Eisenhüttenstadt zu einem Unfall mit Radfahrerbeteiligung gekommen, der sich am Montag, gegen 15 Uhr ereignet hat. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren an der Kreuzung Straße der Republik/Karl-Marx-Straße ein Radfahrer und ein PKW kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein 46 Jahre alter Mann auf seinem Fahrrad mit Hilfsmotor auf dem Radweg der Straße der Republik unterwegs gewesen. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der gleichen Straße und wollte von dort nach rechts in die Karl-Marx-Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl den ankommenden Radfahrer. Dieser stürzte und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.