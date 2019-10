Manja Wilde

Biegen (MOZ) Auf dem Gelände der alten Kfz-Werkstatt, auf dem illegal Leichen gelagert wurden, war kein Gewerbe angemeldet, sagte Ordervorlands Amtsdirektor Marlen Rost. Für die Halle, die laut Ortsvorsteher einem Ukrainer gehören soll, gebe es mehrere Mieter. "Wir versuchen jetzt Kontakt zu ihnen herzustellen", erklärte Rost.

Richten Bestatter eine neue Kühlhalle ein, müssen sie dies beim Gesundheitsamt anzeigen, sagt Kreissprecher Christian Stauch. Bevor der Betrieb starten dürfe, werde geprüft, ob die hygienischen Anforderungen eingehalten sind. Dass er in Biegen Leichen lagern will, zeigte der Subunternehmer, der nach MOZ-Informationen für einen Strausberger Bestatter tätig sein soll, offenbar nicht an. Die Sache flog auf, weil Anwohner Alarm schlugen, als sie sahen, wie Särge geliefert und abgeholt wurden. Sie habe am Nachmittag des 17. September davon erfahren und Polizei, Landkreis und Staatsanwaltschaft informiert, sagte Rost. Der Landkreis ließ die Toten abholen.

Keine Fliesen vorhanden

"Wir wurden von der Polizei angerufen, um eine Person zu holen", sagt ein Bestatter aus Eisenhüttenstadt. Es habe sich um eine Eisenhüttenstädterin gehandelt, die in einem Krankenhaus starb und beschlagnahmt worden sei, weil die Todesursache unklar war. "Sie sollte nach der Obduktion sowieso zu uns, weil die Familie sie von uns bestatten lassen wollte", erklärte der Bestatter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Die Halle in Biegen habe er erstmals angesteuert. "Das Gelände war nicht angenehm, aber die Leichen waren korrekt gekühlt." Dennoch hätte er den Behörden nach seinem Besuch "sicherlich einen anonymen Tipp gegeben", sagt der Mann, weil "Fliesen außerhalb der Kühlzellen fehlten", es nur ein altes, kleines Waschbecken gegeben habe.