Jens Sell

Strausberg (MOZ) Konversion, die Umwandlung von leergezogenen Militärliegenschaften in zivil genutzte Areale, ist in Strausberg seit der Wende und besonders seit dem Abzug der letzten Streitkräfte der Gruppe unabhängiger Staaten (GUS) vor 25 Jahren ein wichtiges Thema. Seit dem Abzug der Westgruppe von dem Areal der früheren Munitionsfabrik von der Elisabethstraße entlang der Hegermühlenstraße, aber auch im Mühenweg, am Flugplatz und an anderen Stellen der Stadt sind die Flächen teilweise renaturiert, mit Wohnhäusern bebaut oder zu Gewerbestandorten gemacht worden. Strausberg hat dabei von Anfang an maßgeblich im Forum für Konversion und Stadtentwicklung (Fokus) mit zahlreichen weiteren betroffenen Kommunen und fachlich zuständigen Einrichtungen kooperiert.

Zum Abzugsjubiläum wird Fokus seine Abschlussveranstaltung des Konversionssommers Ende Oktober auf dem Campus Strausberg der Bundeswehr durchführen. Wenn dieser Konversionssommer auch unter dem Motto "Konversion statt Garnison" stand, wird Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler ihre Rede unter den abgewandelten Titel "Garnison und Konversion" stellen. Denn nicht zuletzt werden die Teilnehmer vom Kommandeur des Zentrums Informationsarbeit Bundeswehr, Kapitän zur See Christian Dienst auf dem Campus begrüßt. Erwartet werden eine Reihe von Fachvorträgen über Konversion in Brandenburg.