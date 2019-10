Jörg Kühl

Zeust (MOZ) Die Sanierung der B 168 zwischen Friedland und dem Abzweig Zeust und die damit verbundene Vollsperrung samt Umleitungsverkehr sorgen bei Anwohnern des Friedländer Ortsteils Zeust für Verunsicherung. Am Dienstag waren beide Ortszufahrten – die nördliche Hauptzufahrt an der Kreuzung Kummerow-Zeust und die südliche Zufahrt über den landwirtschaftlichen Weg zwischen den Teichen – gesperrt, das Dorf auf legalem Wege nicht mehr erreichbar.

Besonders verwirrend: Die Zeuster Dorfbewohner waren in den Tagen zuvor von dem bauausführenden Unternehmen in einem Schreiben informiert worden, dass von 7. bis 13. Oktober beide Zufahrten zu benutzen seien. Wie das zusammen passt, darüber machte das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben. Es verwies auf den Auftraggeber, den Landesbetrieb Straßenwesen. Dort war auf telefonische wie auf elektronische Anfrage bis Redaktionsschluss ebenfalls keine Antwort zu erhalten.

Das Friedländer Ordnungsamt hat nach Aussage des Sachgebietsleiters Steffen Krüger eine Verkehrsrechtliche Anordnung vom Straßenverkehrsamt erhalten. Darin ist geregelt, dass die Zufahrt zum Dorf im ersten Bauabschnitt über die südliche Zufahrt (den Landwirtschaftsweg) erfolgt und im zweiten über die nördliche, die Hauptzufahrt. Über die Durchführungstermine der Bauabschnitte hat das Ordnungsamt nach Krügers Angaben keine Informationen erhalten.

Die Arbeiten finden laut der Anordnung im ersten Bauabschnitt zwischen der Kreuzung Kummerow-Zeust und der südlichen Ortszufahrt nach Zeust statt. Der zweite Bauabschnitt findet demnach zwischen der südlichen Ortszufahrt von Zeust und dem Ortseingang Friedland statt. Augenscheinlich werden aber gegenwärtig genau hier die ersten Arbeiten durchgeführt. Wurde die Reihenfolge der Bauabschnitte getauscht?

Der Zeuster Ortsvorsteher Dietmar Staar nahm das Problem der fehlenden Zuwegung selbst in die Hand und sprach mit dem Bauunternehmen. Dort erfuhr er: "Die Anlieger dürfen die Sperre an der Hauptzufahrt zum Dorf passieren, während der Arbeitszeit wird dort ein Posten die Bake für Berechtigte öffnen." In drei bis vier Tagen, wenn sich die Vollsperrung der B 168 herumgesprochen hat, so habe man ihm gesagt, würden die Baken halbseitig geöffnet, um den Anliegerverkehr zu erleichtern.

Was den überörtlichen Verkehr betrifft, sind die Dinge indes klar geregelt: Pkw werden zwischen Beeskow und Friedland über Kummerow und Leißnitz umgeleitet, der Schwerverkehr von Beeskow aus über Krügersdorf, Schneeberg, Grunow, Oelsen, Groß- und Klein Briesen sowie Weichensdorf nach Friedland und umgekehrt. Die Busse verkehren analog den Pkw, für die Linien 401 und 402 sind entsprechend geänderte Fahrpläne in Kraft.

Ursache von Sperrung und Umleitung sind Bauarbeiten an der B 168. Hier wird die marode Deckschicht in dem Streckenabschnitt erneuert.