Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Mit der Siebdruck-Technik können heute T-Shirts, Pullover oder Stoffbeutel in der Sozialstation Friedland aufgewertet werden. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kind und an Jugendliche. Für den Druck stehen 20 Siebe bereit. Auf den Sieben sind insgesamt 40 Motive, die die mögliche Auswahl darstellen. Hergestellt wurden die Drucksiebe mit einer lichtempfindlichenEmulsion, die dann an den richtigen Stellen die Farbe durchlässt. Die verwendete Farbe kann selbst gemischt werden und selbst Farbverläufe sind machbar. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Friedländer Jugendkoordinators Max Voß (r.) und dem Beeskower Jugendclub Pier 13. Los geht es um 10 Uhr und es endet um 16 Uhr.