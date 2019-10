Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der ZDF-Fernsehgottesdienst am Weltfriedenstag hat das Engagement Frankfurter Christen für die grenzüberschreitende Verständigung in diesem Jahr schon einmal in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Jetzt steht ein weiterer Paukenschlag bevor: Am 15. Oktober findet in Frankfurt das erste ökumenische Treffen aller deutschen und polnischen Bischöfe an Oder und Neiße statt.

Anliegen des Treffens sei es, ein "Bekenntnis zu europäischer Versöhnung und Annäherung über Sprach- und Konfessionsgrenzen hinweg" abzugeben, erklärten die Organisatoren vom Oekumenischen Europa-Centrum Frankfurt (Oder) auf einer Pressekonferenz. Dem Wirken des Vereins ist das Bischofstreffen zu verdanken: Es findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Oekumenischen Europa-Centrums statt.

Die 18 höchsten katholischen und evangelischen Würdenträger aus der Grenzregion zwischen Görlitz und Greifswald, Gniezno (Gnesen), Szeczecin (Stettin) und Wrocław (Breslau) treffen sich nicht zufällig am 15. Oktober. Er ist der Namenstag der Heiligen Hedwig, der Patronin Schlesiens und deutsch-polnischen Brückenbauerin des Mittelalters.

Zu einer öffentlichen Andacht und zum Fototermin kommen die Bischöfe am Mittag vorm Marien-Altar in der Gertraudkirche zusammen. Denn der sei "eine geistliche Brücke", erklärte Frank Schürer-Behrmann, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree, während der Pressekonferenz. Der aus der St.-Marien-Kirche stammende Altar zeigt neben der Mutter Maria die lebensgroßen Figuren der Hl. Hedwig und des Hl. Adalbert, des zweiten, bei polnischen Katholiken in der Region besonders verehrten Heiligen.

Beim Gottesdienst am Nachmittag in der Friedenskirche können die Frankfurter den neuen Bischof der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz kurz vor seinem Amtsantritt kennenlernen: Christian Stäblein tritt im November die Nachfolge von Bischof Markus Dröge an. In Frankfurt wird er den Gottesdienst gemeinsam mit dem Berliner Erzbischof Heiner Koch leiten.

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Oekumenischen Europa-Centrum Frankfurt (Oder) sind den Christen in der Stadt, der Stadtverwaltung und anderen Partnern zudem Anlass, ein besonderes Vorhaben anzugehen: An der Friedenskirche, der um 1225 erbauten ältesten Kirche der Stadt, soll wieder eine Turmuhr schlagen. Der Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde, Ulrich-Christian Dinse, stellte das Projekt auf der Pressekonferenz vor, für das die Frankfurter um Spenden gebeten werden: In einem ersten Schritt sollen das Uhrwerk und Zifferblatt der Uhr am Südturm der Friedenskirche instand gesetzt werden.

Dabei handele es sich um das kleinere und separate der beiden Uhrwerke an den Zwillings-Türmen, erklärte Frankfurts oberster Denkmalschützer. Über ein zweites, größeres Uhrwerk wurden die anderen drei Turmuhren der Kirche, die einst St.-Nikolai-Kirche hieß, zusammen betrieben, so Dinse. Seit dem Ende der kirchlichen Nutzung in den 70er Jahren schweigen auch die Turmuhren. Ihr Verfall begann. Er soll nun gestoppt werden.

15 000 Euro Kosten sind für die Instandsetzung der Uhr am Südturm vorsichtig veranschlagt. – Obwohl sich Frankfurter Uhrmacher im Ruhestand ehrenamtlich für die Reparatur engagieren wollen, wie Ulrich-Christian Dinse sagt. Die Schirmherrschaft über das Projekt hat Frankfurts Baudezernent Jörg Gleisenstein (Grüne) übernommen.