Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt ist nach der 2:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den TSV Schlieben auf den 13. Rang in der Süd-Staffel abgerutscht. Damit sind die Gastgeber seit sechs Spielen ohne Sieg.

Für Dietmar Brauer, der dieses Mal allein als Verantwortlicher auf der Dynamo-Trainerbank saß, stand nach dem Spiel der Frust im Gesicht geschrieben. "Bitter, bitter, bitter. Ein Unentschieden hätte mindestens herausspringen müssen, eigentlich ein Sieg. Doch uns fehlt ein Knipser." Eigentlich haben die Dynamos mit dem 19-jährigen Nico Urbansky einen vielversprechenden Stürmer, den Brauer auch ausdrücklich lobt: "Der kann einer werden, doch wir brauchen ihn bereits jetzt. Auf ihn lastet ohnehin schon viel Druck. Er ist extrem schnell, er trainiert fleißig. Er war zweimal allein durch, doch ihm werfe ich nichts vor. Er ist noch sehr jung."

Freistoß ans Quergestänge

So hatten die Gastgeber nach einem Abwehrfehler in der siebten Minute das 0:1 durch Rocco Schwonke kassiert und kurz darauf Glück, als ein Freistoß von der Strafraumgrenze an das Quergestänge der Dynamos ging. Als dann noch Routinier Christian Grätz nach Foul am links durchgelaufenen Eddi Hantelmann per Elfmeter ausglich, schien alles im Lot, zumal die Gastgeber hätten in Führung gehen können. Doch erneut ein durch Schwonke bestrafter Fehler zum 1:2 brachte den FSV erneut ins Hintertreffen. Zwar glich Christian Wulff nach einem Solo in der 55. Minute aus, doch die Gäste nutzten ihre einzige Chance nach der Pause durch Marco Fitzke zum Siegtreffer.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Ahmadi Najibullah, Toni Seelig, Daniel Friedrich, Dmitrij Altengof – Oliver Weniger, Christian Wulff, Konstantin Klippenstein, Eddi Hantelmann – Nico Urbansky (70. Falk Busch), Christian Grätz (84. Robert Glaser)

Tore: 0:1 Schwonke (7.), 1:1 Grätz (11./Elfmeter), 1:2 Schwonke (30.), 2:2 Wulff (55.), 2:3 Fitzke (67.) – Schiedsrichter: Kevin Meißner (Erkner) – Zuschauer: 27