Julian Stegemann

Eberswalde Ein Rundkurs quer durch den Wald stand mal wieder für die Läufer der Region beim 39. Zainhammerlauf auf dem Programm. Bei eisigem Herbstwetter ging es dabei nicht nur auf Unebenheiten auf der anspruchsvollen Strecke zu achten, sondern auch darum wichtige Punkte für den Sparkassen-Laufcup mitzunehmen.

Beim wahrscheinlich vorletzten Laufcup der diesjährigen Laufserie wurden einige Läufer ihrer Favoritenrolle gerecht und rasten zu Erfolgen. Über die Maximaldistanz von 13,8 Kilometer lieferten sich mal wieder Christoph Barck und Denis Gehde einen Zweikampf bis zum Schluss.

Sekunden entscheiden

Der Schönower Barck setzte sich letztendlich entscheidend ab und gewann hauchzart mit einer Zeit von 52:01 Minuten. Nur drei Sekunden später folgte Denis Gehde vom SV Berlin-Buch, der auch trotz Platz zwei mit seinem Ergebnis zufrieden war. Nach den beiden Top-Läufern folgte lange Zeit gar nichts. Erst drei Minuten später näherte sich Michael Tschendel von Run and Bike Bernau der Ziellinie. Auf den Plätzen vier und fünf rangierten Janek Scholz (56:37 min) und Dennis Machander (58:42 min) aus Eberswalde, die unter der Ein-Stunden-Marke blieben.

Als Neunter erreichte Cornelius Oertel vom SV Großwoltersdorf das Ziel. "Vom Wetter her war das heute top, einfach ideal zum Laufen. Da ich seit dem Wukensee-Triathlon nicht mehr gelaufen bin, kann ich mit meiner Leistung zufrieden sein", erklärte der Läufer, der 1:01:49 Stunden für die 13,8 Kilometer benötigte. Dabei ging der Blick des Läufers eben auch zur Sparkassenlauf-Cup-Wertung. "Das waren wichtige Punkte, um im Laufcup voranzukommen. Platz drei ist mein Ziel, das ich erreichen möchte. Da bin ich auch zuversichtlich, dass das klappt", so der Läufer aus der M 30.

Eberswalder Duell

Den Sieg bei den Damen holte sich Nancy Sägebarth von SV Motor Eberswalde. In der Gesamtwertung des Laufcups der W 30 liegt sie zwar hinter Susan Röper. Beim Zainhammerlauf gelang es jedoch, die Teamkollegin im direkten Duell deutlich zu schlagen.

Ein relativ unbekanntes Gesicht holte sich über die zweithöchste Distanz von 9,2 Kilometer den Tagessieg. Jens Weckler vom SV Sportfreunde Aachen-Hörn kam aus beruflichen Gründen in die Kreisstadt und zeigte beim Zainhammerlauf seine Qualitäten. Nach 34:07 Minuten überquerte der Akteur die Ziellinie und hatte dabei einen satten Vorsprung von sechs Minuten herausgelaufen. Erst nach 40:02 Minuten folgte Pawel Klopocki aus Eberswalde und nach 41:08 Minuten Sebastian Rehm von den Bernauer Lauffreunden. Fünfter wurde Tom Gessert von Stahl Finow, der aktuell in der M 20-Gesamtwertung in Front liegt und gute Chancen auf den Gesamtsieg hat.

Mal wieder nicht von Platz eins zu verdrängen war Alessandro Rehm über die 4,6 Kilometer (20:15 min). Im kleinen Teilnehmerfeld mit nur zehn Läufern triumphierte der Bernauer vor Theo Lengning vom WSV Wandlitz (21:23 min). Dritter wurde Jamie-Colin Röper von Preussen Eberswalde, der nach 21:46 Minuten die Strecke absolvierte. Beste Läuferin über die 4,6 Kilometer wurde Lucienne Rehm (24:47 min) gefolgt von Melissa Pehns (25:31 min).

Am dritten November geht es für die Läufer beim Schwärzeseelauf die letzte Möglichkeit zu wahren, um Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Offen ist währenddessen noch die Wertung des Bernauer Stadtmauerlaufes.