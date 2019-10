Daniela Windolff

Altkünkendorf (MOZ) In der liebevoll geschmückten Kirche leuchtet der Herbst. Erntegaben, bunte Blätter, Früchte sind kunstvoll dekoriert. Es ist Erntedank, der immer am ersten Sonntag im Oktober gefeiert wird und den die Altkünkendorfer seit vielen Jahren gebührend würdigen. Die Kirchengemeinde St. Marien und die Vereine des Dorfes haben auch am vergangenen Sonntag wieder zum Erntedank-Gottesdienst eingeladen, den Pfarrer Christian Johnson gestaltete. Marien-Kantor Rainer Rafalsky musizierte an der restaurierten Orgel und sang mit allen Gästen gemeinsam. Viele hatten Erntedankgaben mitgebracht, um die Kirche zu schmücken. Im Anschluss an den Erntegottesdienst gab es Kaffee und Kuchen, um den gemeinsamen Nachmittag mit Gesprächen ausklingen zu lassen. Im Kirchgarten wurde ein kleiner Herbstmarkt aufgebaut. Der Dorfverein und der Förderverein der Kirche Altkünkendorf verkauften selbstgemachtes Pflaumenmus, Honig, frische Äpfel, Tomaten, Paprika, Kräuter und Sämereien aus den Gärten der Dorfbewohner. Erntedank-Gaben, die übrig bleiben, werden der Angermünder Tafel gespendet.