Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) Zwei Knabenchöre aus Litauen und Deutschland geben am Reformationstag, dem 31. Oktober, ein Konzert in Kloster Neuzelle. Gemeinsam singen der Knabenchor "Varpelis" aus Kaunas und der Knabenchor der Singakademie Frankfurt ab 15 Uhr in der katholischen Klosterkirche St. Marien. Auf dem Konzertprogramm stehen geistliche Lieder, Choräle und Motetten. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Beide Chöre verbindet seit mehr als 25 Jahren eine feste Freundschaft. Der Knabenchor aus Litauen ist für eine Woche in Frankfurt zu Gast.