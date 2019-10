Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) In der Kunstgalerie des Angermünder Kulturvereins ist eine neue Ausstellung zu sehen. Marzena Grochmalska zeigt hier eine Auswahl ihrer schönsten Arbeiten unter dem Thema "Meine Nostalgie". Die aus Stettin stammende Künstlerin lebte 30 Jahre lang in Hamburg und zog vor drei Jahren mit ihrem Mann nach Schwedt. Für die Filialleiterin eines Modegeschäftes im Oder-Center ist das Malen ein entspannender Ausgleich zum Job.

Im Juli hat sie ihre Arbeiten erstmals im Oder-Center ausgestellt. Hier wurde ihre Hobbykollegin Doris Elmer vom Kulturverein Angermünde auf sie aufmerksam und lud sie ein, ihre Bilder in der Kunstgalerie zu zeigen. Ihre besondere Liebe gilt den Landschaften und Blumen. Sie hält aber auch Szenen aus vergangenen Zeiten fest wie eine Gänsehüterin oder ein scheinbar verlassenes Haus. Bis Ende Dezember haben Besucher Gelegenheit, die Ausstellung der Künstlerin zu besichtigen. Ihr Mann Slawomir half ihr am Montag beim Einrichten der Ausstellung. Er selbst ist Modellbauer und kam gerade von der Messe in Stettin zurück, wo er einige Preise gewann.