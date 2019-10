MOZ

Mürow (MOZ) Die Mürower Angler haben in einer Gemeinschaftsaktion den Fischbestand in ihrem Dorfteich gerettet. "Vor drei Wochen haben wir festgestellt, dass die Fische Notatmung betreiben", erzählt der Vereinsvorsitzende Frank Bretsch. "Sie kamen an die Oberfläche und versammelten sich am südlichen Zipfel des Teiches. Krebse sind an Land marschiert und die Großen Teichmuscheln gestorben."

Im Mürower Dorfteich wird alles gehegt und gepflegt. Hier gibt es alle Fischarten von A wie Aal bis Z wie Zander, berichtet der Vereinsvorsitzende. Die 60 Mitglieder betreuen nicht nur den Teich, sondern auch einen Uferrandstreifen bis hin zu Bäumen, Rasen, Bänken und Papierkörben. Als sich der Biber im Frühjahr über die Rinden der großen Weiden hermachte, wurden in Zusammenarbeit mit dem Angermünder Bauhof Abwehrmaßnahmen ergriffen. "Wir haben die Stämme gestrichen und Zaunelemente drum herum gesetzt. Der Biber hat sich daraufhin abgewendet. Die Bäume haben bisher überlebt", so Frank Bretsch.

Doch dann kam das nächste Problem. Ein Schadstoffeintrag, dessen Ursache derzeit vom Umweltamt des Landkreises Uckermark untersucht wird, führte zu Sauerstoffmangel im Dorfteich. Die Ermittlungen nach dem Verursacher laufen. Aber vor allem liegt den Anglern am Herzen zu wissen, um welchen Schadstoff es sich handelt. Der Sauerstoffgehalt betrug vor drei Wochen gerade einmal 0,5 Milligramm pro Liter. "Die Regel sind sieben bis acht", sagt Frank Bretsch.

Fischer hilft unkompliziert

Der Verein nahm sofort Kontakt zu den kreislichen Behörden und zur Teichwirtschaft Blumberger Mühle auf. "Mit Klaus-Peter Gensch haben wir eine Partnerschaft. Er betreut uns als fachlicher Berater", berichtet der Mürower. "Ganz unkompliziert und innerhalb von einer Stunde bekamen wir von ihm eine Belüftungswalze für den Mürower Dorfteich. Zwei bis drei Stunden später, so erfuhren wir, hätten wir den gesamten Fischbestand auf den Acker bringen können."

Durch die Belüftung stieg der Sauerstoffgehalt des Wassers innerhalb von 24 Stunden auf 3 mg/l und lag nach drei Tagen schon bei 6 mg/l. Nach zwei Wochen wurde das Gerät nur noch nachts betrieben. Demnächst kann es ganz angebaut werden. "Klaus-Peter Gensch und seine Kollegen, die in diesem Jahr selbst so große Probleme durch die anhaltende Hitze hatten, haben uns als Verein gerettet", sagt Frank Bretsch. "Dafür danken wir ihnen sehr."

Der Dorfteich ist das einzige vom Mürower Angelverein gepachtete Gewässer. Sämtliche Kleingewässer, an denen die Mitglieder in der Vergangenheit auch geangelt hatten, sind durch die Trockenheit verlandet. Der Verein hatte sich einst dazu entschlossen, den Dorfteich zu einem Schmuckstück im Ort zu machen und viele Jahre Arbeit investiert. Jedes Jahr wird er mit Aalen und Karpfen besetzt, wenn nötig auch mit Schlei, Karausche und Zander. Jeweils im November, ist zu erfahren, findet mit der Fischerei ein Kontrollabfischen statt, bei dem der künftige Besatz festgelegt wird, um das biologische Gleichgewicht zu erhalten. Alle Fische bleiben dabei am Leben.

Eigene Walze wird bestellt

In dieser Woche will die Mürower Ortsgruppe eine eigene Sauerstoffwalze bestellen. Die, so meinen sie, hilft auch bei anderen Wetterkapriolen wie starken Frost und Eis wie vor rund zehn Jahren. "Wege zur Finanzierung werden wir finden", sagt der Vereinsvorsitzende.

Der Starkstromanschluss ist bereits da. Den hat der Angelverein im damaligen eisigen Winter installieren lassen, um den gefährlich zugefrorenen Teich teilweise eisfrei zu bekommen. Zugute kam der Anschluss danach all die Jahre den Dorffesten und Aktionen im Ort. Die Voraussicht hat sich bezahlt gemacht.