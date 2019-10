Entdeckt vonTalentesuchern

Emöke Pöstenyi wurde 1942 in Budapest geboren. Sie interessierte sich frühzeitig für Tanz und Ballett. Ab dem neunten Lebensjahr besuchte sie eine Ballettschule. Nach dem Abitur in Ungarn wurde ihre Tanzbegabung von Talentsuchern aus der DDR entdeckt und sie eingeladen. Sie erhielt am Theater Meiningen ein Engagement, danach in Dresden und bald am Friedrichstadt-Palast Berlin. ⇥red