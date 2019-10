Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Immer wieder werden die Stellplätze für die Altglascontainer auch als Müllplätze missbraucht. So gab es kürzlich über den Standort in der Fürstenberger Straße Beschwerden im Internet. Jeglicher Müll würde dort neben die Container gestellt, wurde im Beschwerdeportal maerker bemängelt. Außerdem sei der Standort an sich nicht geeignet. Die Container stünden teilweise auf Grünflächen. Auch gebe es keine Parkmöglichkeit. "Die Container müssen dort weg", so lautet das Fazit.

Allerdings wird es dazu nicht kommen. Vielmehr weist die Stadt in ihrer Antwort darauf hin, dass es nicht leicht sei, geeignete Standorte zu finden. "Die Standortwahl für die Containerstellplätze ist stets ein Kompromiss zwischen Wohnortnähe (kurze Wege auch für nicht mobilisierte/motorisierte Bürger) und einer möglichst geringen Beeinträchtigung der Anwohner", heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Außerdem seien Rahmenbedingungen des Entsorgers zu berücksichtigen, wie das Rangier- und Rückwärtsfahrverbot für die Entsorgungsfahrzeuge. Schließlich kommen auch nur kommunale Flächen infrage. Wobei immer mal wieder Kritik an Standorten geäußert wird. "Es kommt immer wieder zu Hinweisen wonach Containerstellplätze an vorhandenen Standorten als unpassend eingeschätzt werden. Als problematisch zeigt sich dabei auch oft die illegale Müllentsorgung durch Bürger", teilte die Stadtverwaltung mit.