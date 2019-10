René Wernitz

Rathenow (MOZ) Vor 30 Jahren in der DDR: Wie der Rest der Republik ahnte auch Staats- und Parteichef Erich Honecker nicht, dass seine letzten Arbeitstage anstanden. Immer mehr Menschen beteiligten sich an den Montagsdemonstrationen. Nach Honeckers Entmachtung am 18. Oktober 1989 ging es Schlag auf Schlag, bis sich am 9. November die Mauer in Berlin öffnete. In der Folge holten sich etwa 17 Millionen DDR-Bürger ab, wonach es ihnen wohl am meisten lüstete: ihnen versprochene 100 DM pro Person.

Es gab nicht wenige, die auf das Begrüßungsgeld durchaus hätten verzichten können. Denn sogar im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat lebten Leute, die weit mehr in Portemonnaie und auf dem Konto hatten als das Gros der Bevölkerung. Wer hatte, der konnte sich längst einen gewissen Luxus leisten. Diese Bürger gingen regelmäßig in sogenannten Delikatläden und Exquisit-Geschäften einkaufen, was Otto-Normal-Verbrauchern, wenn überhaupt, eher nur vor Weihnachten möglich war.

Lindt-Schokolade, Martini, Asti-Spumante, Ananas und Mandarinen in Dosen - all das und noch viel mehr war zu vergleichsweise hohen Preisen in Delikatläden (umgangssprachlich "Deli") zu haben. In Exquisit-Geschäften ("Ex") gab es höherwertige Kosmetika, Textilien und Schuhe zu entsprechenden Preisen, mitunter auch Knöchelturnschuhe, wie sie Mitte der 1980er im Westen modern wurden.

Derweil wurden in Intershops ausschließlich Waren aus Westproduktion angeboten, die ebenso ausschließlich in DM bezahlt wurden. Allerdings mussten DDR-Bürger seit 1976 erst ihr Westgeld in sogenannte Forumschecks tauschen, durch die dann der Einkauf in Intershops möglich wurde. Bürger ohne Westverwandte oder andere Westgeldquellen waren nur Gäste im "Shop". Noch heute dürfte vielen Besuchern von einst jener Duftmix in der Nase sein, diese einmalige Mischung aus Seife, Kaffee und Kaugummi.

Auch in Rathenow gab es alles - also Konsum, HO, Exquisit, Delikat und Intershop und freilich auch Leute, die mal eben zum Straßenkurs von 10:1 ihre Mark der DDR in DM tauschten. Andersherum lebten hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Leute, die vom hohen Wechselkurs profitierten. Denn wo Westverwandtschaft kam, schenkte sie gern etwas Geld. So ein DM-Hunderter war schnell in zehn blaue Hunderter mit dem Abbild von Karl Marx getauscht. Und wo die Mittel vorhanden waren, kauften die lieben Verwandten über die staatlich gelenkte DDR-Firma Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH (kurz Genex) sogar Autos. Etwa ein Genex-Mazda 323 war eine hervorragende Geldanlage. Denn für ein DDR-Vermögen konnte so ein Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt den Besitzer wechseln.