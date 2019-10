MOZ

Bernau (MOZ) Zwischen 11 und 13 Uhr verschafften sich Einbrecher am Montag gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Phönixstraße. Die Unbekannten durchsuchten dann die Räume. Was genau sie erbeuteten, war zunächst noch nicht klar. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.