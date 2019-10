Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Saugen, Sammeln und Wegkarren der abgefallenen Blätter – mit einem Laubsaugrüssel machten Mitarbeiter des Bauhofs am Dienstag die Wiesen im Gertraudenpark herbst-fein. Zuerst wurden die bunten und braunen Blätter vom Rüssel aufgesaugt. Dann verluden die Männer in Orange den Inhalt des Anhängers auf einen Kleinlaster und fuhren damit zur nächsten Deponie. Mit Laubbläsern bewaffnet, pusteten weitere Mitarbeiter die Gehwege frei, denn nasses Laub kann für Fußgänger schnell in einer Rutschpartie enden. Besonders bei Dunkelheit: Aufpassen!