Kai-Uwe Krakau

Wandlitz/Wensickendorf (MOZ) Der Himmel zeigte sich verhangen und es regnete leicht. Für viele Bürger dürfte der Dienstag aber trotzdem ein "Sonnentag" gewesen sein: Nach jahrelangen Mühen erfolgte am späten Vormittag der erste Spatenstich für den Radweg entlang der Bundesstraße 273 zwischen Wandlitz und Wensickendorf (Oberhavel). Der Vorsitzende des Vorstands des Landesbetriebes Straßenwesen, Edgar Gaffry, konnte zu diesem denkwürdigen Ereignis nicht nur die Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Ines Jesse (SPD), und Vertreter von Kommunen und den beiden Kreisverwaltungen begrüßen, sondern auch zahlreiche Mitglieder der Bürgerinitiative Wensickendorf. "Sie haben lange für das Projekt geworben und gekämpft", bescheinigte Gaffry den Anwohnern der Bundesstraße 273.

Staatssekretärin Jesse verwies in ihrer kurzen Rede darauf, dass es das erklärte Ziel der Landesregierung sei, die Mobilität in Brandenburg zu stärken. Da sei man "gut unterwegs", so die SPD-Politikerin. Nach ihren Angaben wurden im vergangenen Jahr im Straßenbau insgesamt 485 Millionen Euro umgesetzt. Dafür wurden unter anderem Brücken errichtet und Radwege gebaut. "In den letzten fünf Jahren haben wir allein dafür 45 Millionen Euro ausgegeben", betonte die Staatssekretärin. Die Städte und Gemeinden hätten für diesen Bereich aus dem Wirtschaftsministerium weitere 40 Millionen Euro erhalten. Auch Jesse dankte der Bürgerinitiative – für "ihre Ausdauer und Hartnäckigkeit".

Zügiges Bauen angemahnt

Der Ortsvorsteher von Wensickendorf, Heinz Ließke, erinnerte an den langen Weg, der nun ein vorläufiges Ende gefunden hat. Es habe Demonstrationen gegeben, zahlreiche Schreiben an die zuständigen Verwaltungen und schließlich auch eine Online-Petition. "Es darf einfach nicht sein, dass dieser Prozess so lange dauert", sagte Ließke. Der Landesbetrieb Straßenwesen müsse deshalb mit genügend Personal ausgestattet werden, forderte der Ortsvorsteher. Zugleich bat Ließke das beauftragte Unternehmen "zügig" zu bauen und den Fertigstellungstermin vorzuziehen. "Wir sollten noch vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens auf dem Radweg fahren können".

Die Länge des Abschnitts zwischen Wensickendorf und Wandlitz beträgt fünf Kilometer. Im Zusammenhang mit dem Bau ist auch die Errichtung einer Radwegbrücke über die Briese erforderlich. Darüber hinaus entstehen auch neue Durchlässe und es wird die Fahrbahndecke der Bundesstraße vom Knotenpunkt B 273/Basdorfer Straße bis zum Bahnübergang in Wensickendorf saniert. Alle betroffenen Grundstückszufahrten müssen zudem baulich angepasst werden. In den Ortslagen Wensickendorf, Stolzenhagen und Rahmersee installiert man im Auftrag der Stadt Oranienburg und der Gemeinde Wandlitz eine Straßenbeleuchtung.

Das Vorhaben wird vom Bund, der Gemeinde Wandlitz sowie der Stadt Oranienburg mit 3,8 Millionen Euro finanziert. Während der Bauarbeiten wird die Straße halbseitig gesperrt. Außerdem gibt es eine zweimonatige Vollsperrung. Die Arbeiten sollen im Dezember 2020 beendet sein.