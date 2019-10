Anja Hamm

Kremmen/Velten (MOZ) Eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Velten und Kremmen ab diesem Mittwochmorgen 10 Uhr hat die Deutsche Bahn am Dienstagabend kurzfristig bekannt gegeben.

Nach Angaben des Unternehmens werden die Züge der Linien RE 6 und RB 55 eingestellt. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet. Die Ersatzbusse fahren im Stundentakt in Kremmen jeweils zur vollen Stunde ab, in Velten jeweils um viertel nach um. Die Dauer der Sperrung sei noch ungewiss, teilte das Unternehmen weiterhin mit. Auf jeden Fall bleiben die Züge bis Sonntagabend, 13. Oktober, bis Betriebsschluss stehen.

Grund für die Streckensperrung sind nach Bahnangaben Schienenfehler. Diese seien seit dem Wechsel von Schienen am vergangenen Wochenende festgestellt worden, teilte Bahnsprecher Gisbert Gahler in Berlin auf Nachfrage mit. "Die Situation hatte sich am Montag durch Nachuntersuchungen verschlechtert", sagte Gahler. Die Bahn müsste an den betroffenen Abschnitten Langsamfahrstellen einrichten, die die Züge nur mit 20 Stundenkilometern passieren dürften. "Damit ist ein Fahrplan aber nicht möglich", erklärte der Bahnsprecher.

Die Firma, die die Bauarbeiten ausführt, ist nun von der Bahn beauftragt, zu prüfen, ob durch mehrere kleinere Schienenwechsel die Dauer der Sperrung verringert werden könnte. Der geplante Schienenwechsel auf der Strecke an den Wochenenden 25. bis 28. Oktober und 1. bis 4. November wird damit womöglich vorgezogen.