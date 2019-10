Hagen Pohle

Jüterbog Für den Nachwuchs waren 1000 Meter ausgeschrieben, es waren also zwei Runden zu gehen. Lara Jänicke (AltersklasseU 12) war in genau 6:00 Minuten schnellstes Mädchen. Auch Annie Waldner schlug sich überaus wacker, blieb rund zehn Sekunden unter ihrer beim Heimwettkampf in Beeskow aufgestellten Bestleistung und erreichte nach 6:47 als Zweite der U 14 hinter Charlotte Wittchow vom SC Potsdam (6:29) das Ziel.

Jungs gehen im Windschatten

Moritz Müller und Hannes Jänicke hatten den Windschatten von Lara und waren unmittelbar nach ihr als Erster (6:03) und Zweiter (6:05) der Jungen U 12 durchs Ziel gegangen. In der U 14 siegte Lukas Rosenbaum vom Stendaler LV (4:34).

Fünfte Starterin des Vereins Leichtathletik in Beeskow war in Jüterbog Annika Jänicke (AK 35). Sie stellte sich der Konkurrenz über 3 Kilometer, absolvierte die sechs Runden in 20:12 Minuten und blieb damit deutlich unter ihrer Zeit beim heimischen Bahngehen Mitte August.