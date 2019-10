Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Der Bürgerbeirat der Walzwerksiedlung wählte in seiner letzten Sitzung Hans-Martin Richter, den Leiter des St. Bernhard Begegnungszentrum, zum neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende, Siegbert Schmidtke, hatte die Aufgabe aus Altersgründen abgegeben. "Ich schätze die Arbeit der Bürgerbeiräte und möchte neue Mitarbeitende für die lohnende Aufgabe gewinnen", so Hans-Martin Richter. Wer ihn kennenlernen oder sich ebenfalls ehrenamtlich im Bürgerbeirat Walzwerksiedlung engagieren möchte, sollte sich Dienstag, 12. November, vormerken: dann lädt der Bürgerbeirat um 18 Uhr in die Gartensparte "Einheit" ein. Das nächste Bürgerfrühstück ist zudem für Donnertag, 28. November, ab 9 Uhr im Vis-à-Vis,Frankenstraße 44, geplant.