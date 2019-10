MOZ

Fehrbellin Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag von einem Schäferhund gebissen worden. Der Junge war gegen 15.40 Uhr an der Promenade unterwegs als ihn das Tier anfiel. Er wurde zur stationären Behandlung der Bisswunde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte den Hundehalter, einen 53-jähriger Fehrbelliner, auf. Dieser gab an, dass der Hund durch einen 31-jährigen Bekannten ausgeführt worden war. Dieser habe den Hund offenbar unerlaubt ohne Leine laufen lassen. Die Beamten nahmen Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.