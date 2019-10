MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizeibeamten ist am Dienstag gegen 9.35 Uhr auf der A 12 der Fahrer eines Mercedes Benz GLC verdächtig vorgekommen. Sie hielten den jungen Mann an der Abfahrt Fürstenwalde-Ost für eine Kontrolle an, meldete die Polizeidirektion Ost.

Die Beamten stellten dabei fest, dass das Fahrzeug in Recklinghausen als gestohlen gemeldet worden war und die Fahndung lief. Der Wert des Autos wird auf 60 000 Euro geschätzt. Der 19-jährige Litauer wurde festgenommen.