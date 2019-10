MOZ

Erkner (MOZ) Einbrecher haben am Dienstag in der Grabenstraße in Erkner ein Einfamilienhaus heimgesucht.

Wo und wie genau die Täter ins Haus einstiegen, blieb zunächst unklar, meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch. Der Tatzeitraum lag zwischen 15 und 17.30 Uhr. Die Unbekannten durchwühlten die Räume auf der Suche nach Beute. Es blieb auch unklar, welche Gegenstände fehlten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die Beamten fanden nach den Tätern.