Brandenburg an der Havel Die Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden setzt ihre Veranstaltungsreihe "Im Gespräch - über den Strafvollzug gestern und heute" am Dienstag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr mit einem Vortrag von Tobias Wunschik fort. Der Historiker wird seine 2018 erschienene Studie "Honeckers Zuchthaus" vorstellen, in der er die Geschichte des politischen Strafvollzugs in der Haftanstalt Brandenburg-Görden in der Zeit der DDR untersucht hat. Der Autor ist seit 1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Bildung und Forschung des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) in Berlin. Mit bis zu 3500 Insassen war Brandenburg-Görden eines der größten Gefängnisse in der DDR.

Zu der Veranstaltung sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird jedoch gebeten: Tel. 03381 7935-113.