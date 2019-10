Ein Aktionstag und tausende Handballer

Der Aktionstag für Handball an den Grundschulen ist eine gemeinsame Aktion des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Handball-Landesverbände in Kooperation mit der AOK und zwar in ganz Deutschland.

Ziel des Grundschulaktionstags ist es, viele Kinder für Handball zu begeistern, Schulen mit Vereinen zusammenführen und Lehrkräften zuverlässige Hilfestellungen für den Handball-Unterricht im Alltag zu geben.

Anmelden können sich alle Grundschulen bundesweit.

Die Schulen stellen die Halle zur Verfügung, die Organisation des spezifischen Sportunterrichts übernimmt der Handball-Verein.⇥pilz