Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Den Anfang macht am Sonnabend, 19. Oktober, ab 8.30 Uhr der Nachwuchs von C-Schülern bis Jugend. Ab 14.40 Uhr folgen dann die Konkurrenzen der Männer und Frauen sowie der Senioren, die in zwei Altersklassen spielen: AK 65 bis 74 und Ü 75. Ausgeschrieben sind jeweils Einzel und Doppel. Die Gastgeber von der BSG Pneumant hoffen auf möglichst große Starterfelder – und die erstmalige Teilnahme von Spielern auch aus der Kreisregion Süd rund um Beeskow.

Gespielt wird an zwölf Tischen und über drei Gewinnsätze, die Auslosung erfolgt am Donnerstag in der Pneumant-Halle.