Udo Plate

Golzow (MOZ) Sie werden das am 19. Oktober anstehende Golzower Dart-Doppelturnier wohl nicht mit zusätzlichem Glamour zieren: Der Strausberger Martin Schindler, der gemeinsam mit dem Engländer Rob Gross, dem Australier Simon Whitlock oder dem holländischen Weltmeister Michael van Gerwen in der Professional Darts Corporation antritt. Dafür dürfte jedoch alles, was in der hiesigen Region im Darts Rang und Namen hat, schon vertreten sein. Das zumindest hoffen Arne Uebelhack, der Vereinsvorsitzende des Golzower SV, sowie Silvio Sturm von den gastgebenden Golzower Darttumpels, die mit dem anstehenden Doppeldartturnier die Sportstätte in das Ally Pelly des Oderbruchs verwandeln möchten. Dies natürlich auch mit den nötigen Leckereien sowie stimulierenden Getränken.

Das Startgeld beträgt zehn Euro. Die Voranmeldungen nimmt Abteilungsleiter Silvio Sturm unter der Telefonnummer 0152 55956721 entgegen.