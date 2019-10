Hochschule mit historischen Standorten

Die Universität Potsdam übernahm bei ihrer Gründung 1991 die Liegenschaften von Vorgängereinrichtungen mit einer höchst unterschiedlichen Geschichte. Am Neuen Palais befand sich zu DDR-Zeiten eine Pädagogische Hochschule. Am Standort Golm befand sich die berüchtigte Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit. Zuvor war das Areal in der NS-Zeit von der "Luftnachrichtenabteilung" des Oberbefehlshabers der Luftwaffe genutzt worden. In Griebnitzsee wurden bis 1990 in der "Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften" DDR-Diplomaten ausgebildet. ⇥ds