Nadja Voigt

Schulzendorf (MOZ) Die Schulzendorfer sind stolz auf ihren Park. Infolge der letzten beiden regenarmen Sommer hat jedoch der Wasserstand des Dorfteiches arg gelitten und auch die beständigen Einsätze zur Pflege der Wege, des Uferbereiches und des Pflanzenbestandes durch die Ortsfeuerwehr, den Heimat- und Kulturvereines sowie den Angelverein konnten den Pflegerückstand nicht aufholen. Umso glücklicher ist der Heimat- und Kulturverein, wie Werner Selle im Namen des Vorstandes nun mitteilte, das Mithilfe des Jobcenters in Bad Freienwalde und der Arbeitsinitiative Letschin e.V., als Koordinationspartner, drei Arbeitskräfte mit den kontinuierlichen Arbeiten im Park beginnen konnten. "Dies war eine schöne erfolgreiche Hilfe und der Park ist wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt worden. Für diese Hilfe möchte sich der Ortsteil bei allen am Projekt Beteiligten herzlich bedanken und wir freuen uns, wieder in einem schönen Park Erholung und Entspannung zu finden." Eine Bitte aber gibt es noch, so Werner Selle: Das die Stadtverwaltung die zugesagten Bänke und Papierkörbe im Park erneuern beziehungsweise ergänzen möge.