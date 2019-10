Frank Groneberg

Ortsmarke (MOZ) Die Bauarbeiten für den neuen Norma-Markt, der in der Frankfurter Straße in Müllrose errichtet wird, befinden sich in der finalen Phase. In nicht mal mehr drei Wochen – zu Beginn der letzten Oktoberwoche – wird die Kaufhalle eröffnet. Dann lädt auch der Döner- und Broiler-Imbiss von King Kebap erstmals in seinen neuen Räumen ein. Wie die Beschilderung schon jetzt verrät, wird der Einkauf bei Norma bis um 21 Uhr möglich sein. Der neue Markt wird 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Anfang Juli dieses Jahres war Richtfest gefeiert worden.