Velten Im Erweiterungsbau für das Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasium, in den der Landkreis 5,9 Millionen Euro investiert (wir berichteten), entstehen elf Klassenräume mit einer Größe von jeweils 60 Quadratmetern sowie ein Kunstraum. Zusätzliche Schülerarbeitsplätze werden innerhalb der Bibliothek und Mediathek geschaffen, um den Schülern die Möglichkeit zu bieten, in Arbeitsgruppen gemeinsam an Projekten zu arbeiten oder Hausaufgaben zu erledigen. Die Arbeitsplätze werden zu großen Teilen mit PC-Technik ausgestattet. Zudem wird im Neubau eine Mensa gebaut, die eine größere Fläche und damit mehr Sitzplätze bietet – mit einer modernen Küche sowie einer Terrasse. Als Bindeglied zwischen Neu- und Bestandsbau entsteht ein Zweigeschosser, der gleichzeitig der neue Haupteingang sein wird. Dadurch müssen Flucht- und Rettungswege für den Gesamtkomplex neu geordnet werden. Die Feuerwehrzufahrt wird neu gebaut und die Außenanlagen am derzeitigen Haupteingang werden umgestaltet. Wie auch an der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg werden die Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb stattfinden. "Dieses Vorgehen ist immer eine Herausforderung für alle Beteiligten, aber wir haben in Oranienburg bereits gute Erfahrungen damit gemacht", sagt Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf. Besonders lärmintensive Arbeiten sollen in die Nachmittagsstunden oder in die Ferien verlegt werden.