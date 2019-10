Wiebke Wollek

Velten Boxer-Hunde aus ganz Deutschland absolvieren am Wochenende die Gebrauchshundeprüfung in Velten. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) übernimmt als Schirmherrin der Veranstaltung die Ehrung der Sieger in zwei Kategorien. Die Deutsche Meisterschaft IPG 2019 des Boxer-Klubs mit Sitz in München findet am Sonnabend und Sonntag statt. Hundefans und Neugierige können bei den Prüfungen zusehen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 700 Gästen pro Tag. Insgesamt 42 Hundeführer haben sich mit ihren Tieren für den zweitätigen Wettkampf qualifiziert. Organisator der Meisterschaft sind die Boxer-Klub-Ortsgruppen Velten, Berlin-Spandau und Kleinmachnow. Es gibt auch ein Boxer-Lotto mit Gewinnen für Hundeführer und Gäste.