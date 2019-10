BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montag, 14. Oktober, beginnen die Arbeiten zum barrierefreien Umbau der Haltestellen Magdeburger Straße/Fouquéstraße. Hierfür sind umfangreiche Arbeiten an der Fahrbahn, den Geh- und Radwegen und den Gleisanlagen durchzuführen.

Nötig wird dafür eine Vollsperrung der Magdeburger Straße zwischen den Hausnummern 14 und 18 einschließlich der Einmündung Fouquéstraße. Der Verkehr wird über die Neuendorfer Straße und Zentrumsring in beide Richtungen umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Die Technische Hochschule ist nur aus Richtung Nicolaiplatz zu erreichen. Amtsgericht, Finanzamt und das Seniorenheim können nur aus Richtung Magdeburger Landstraße angefahren werden. Der Straßenbahn- und Nachtbusverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 29.05.2020.