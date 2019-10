red

Wiesenburg Polizeibeamte hielten am Mittwochmorgen einen Pkw an, der in Wiesenburg unterwegs war. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Fahrers kam den Polizeibeamten der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer Drogen konsumiert haben könnte. Auf eine Befragung diesbezüglich räumte der Mann ein, kürzlich Marihuana geraucht zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend erfolgte die Durchführung einer Blutprobe. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der berauschten Teilnahme am Straßenverkehr ein.