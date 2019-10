Odin Tietsche

Velten (MOZ) Polizeibeamte haben am Mittwochabend an einer Tankstelle in Velten zufällig einen gesuchten Täter entdeckt.

Die Beamten sahen den Mann gegen 21.45 Uhr auf dem Beifahrersitz eines Ford sitzend auf dem Tankstellengelände an der Berliner Straße. Der Mann war zuvor durch die Staatsanwaltschaft Bückeburg (Niedersachsen) wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu drei Tagen Gefängnis oder einer Ersatzzahlung von 173,50 Euro ausgeschrieben worden. Da er das Geld direkt vor Ort bezahlen und so seine Schuld begleichen konnte, durfte er als freier Mann das Tankstellengelände wieder verlassen.