Fürstenwalde (MOZ) Möglichst noch vor dem Trebuser Weihnachtsmarkt – dieses Jahr am 2. Advent – soll der Fürstenwalder Ortsteil einen Netzanschlusskasten erhalten. Damit wird die Stromversorgung für die vier größeren Veranstaltungen, die die Trebuser jedes Jahr haben – Maibaumfest, Kinder- und Sommerfest, Halloween und eben Weihnachtsmarkt – auf eine neue Grundlage gestellt.

Bisher mussten für die Veranstaltungen lange Kabel vom "Seeblick" verlegt werden; das stellte nicht zuletzt eine Stolpergefahr dar. Der Kasten wird am Rand des Festplatzes aufgestellt. Die Stadt investiert dafür knapp 4000 Euro, sagte Christfried Tschepe, der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, am Mittwoch nach der Sitzung des Trebuser Ortsbeirats am Dienstagabend. Die fand unter beengten Bedingungen statt: "Wir haben gekuschelt", sagte mit einem Anflug von Ironie Ortsvorsteherin Karén Koch. Die insgesamt 17 Anwesenden mussten sich stehend in der Küche des Nebengebäudes drängen, weil kein anderer Raum zur Verfügung stand. Tschepe konnte am Mittwoch keine Abhilfe anbieten.

Arbeitseinsatz am 26. Oktober

Der Stromkasten soll am Rande des Festplatzes platziert werden. Die Trebuser haben sich am Dienstagabend auch zu einem Arbeitseinsatz verabredet, für den 26. Oktober um 10 Uhr. Dabei soll ein Schacht für Leerrohre gegraben werden, mit denen der Stromkasten dann angeschlossen wird. Außerdem soll an den Bushaltestellen saubergemacht werden. Für den Weihnachtsmarkt suchen die Trebuser noch Akteure, sagte Beiratsmitglied Monika Fiedler. Gebucht sei schon das Storkower Liedermacher-Duo Zaunreiter, auch der Kindergarten werde auftreten.