Lehnin Unbekannte brachen heute Nacht gegen 2.50 Uhr in eine Apotheke in Lehnin ein. Mitarbeiter des zuständigen Wachschutzunternehmens beobachteten per Überwachungskamera zwei Personen, die gewaltsam in das Gebäude eindrangen und die Räume durchsuchten. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, waren die Einbrecher jedoch bereits auf der Flucht.

Die Beamten sicherten Spuren und setzten einen Fährtenhund ein. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Ob und was aus der Apotheke entwendet wurde, konnte bisher nicht benannt werden