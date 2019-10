René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein Wäschetrockner könnte Mittwochnachmittag ein Feuer in Rathenow ausgelöst haben. Eine Frau hatte den Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Stadtgut bemerkt und Rettungskräfte alarmiert.

Das Feuer war im Obergeschoss ausgebrochen, wo der Wäschetrockner wohl im Einsatz war. Laut Polizeiangaben kamen keine Personen und Nachbargebäude zu Schaden. Das betroffene Haus ist gegenwärtig unbewohnbar. Die Kripo ermittelt.