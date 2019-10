Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Andreas Diettrich freut sich, dass es ab Mitte Dezember wieder einen Anschluss Oranienburgs ans Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn gibt. Wie berichtet, fährt dann ein Intercity alle zwei Stunden nach Ros­tock und nach Dresden. "Eine Neuerfindung, wie von der Bahn dargestellt, ist das aber nicht", sagt der 64-Jährige, der 1975 der Liebe wegen aus der sächsischen Kreisstadt Oschatz nach Oranienburg zog. Und weil er nie Auto und Führerschein besaß, fuhr Diettrich zum Besuch der Eltern in Oschatz regelmäßig mit der Bahn.

Bis nach Karl-Marx-Stadt

Die Reichsbahn ließ damals einen Zug von Rostock nach Karl-Marx-Stadt fahren. Wie der künftige Intercity hielt der Zug in Waren (Müritz), Neustrelitz und Oranienburg, fuhr dann über Berlin-Lichtenberg, Doberlug-Kirchhain und Elsterwerda nach Karl-Marx-Stadt. "In Elsterwerda bin ich in den Zug nach Oschatz umgestiegen. In knapp drei Stunden war ich da", erinnert sich Diettrich. Die Bahn lässt den neuen Intercity ab Elsterwerda nicht mehr nach Chemnitz sondern nach Dresden fahren. Aber neu sei die Strecke eben nicht, so Diettrich: "Manchmal wird das Rad eben zweimal erfunden."

Allerdings gab es Unterschiede zwischen IC und dem bis 1991 verkehrenden Städteschnellverkehr der Deutschen Reichsbahn. Die Züge mit der Bezeichnung D121 fuhren nur einmal täglich und waren maximal 120 km/h schnell. Die Deutsche Bahn will künftig alle zwei Stunden je Richtung und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h fahren. Zudem wird es abends eine Weiterfahrt von Dresden über Nürnberg nach Wien geben.