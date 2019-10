Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) Seit Februar 2019 wartete die evangelische Kirchengemeinde Basdorf-Wandlitz-Zühlsdorf auf einen neuen Pfarrer. Nach dem Abschied von Pfarrer Albrecht Preisler war die Pfarrstelle längere Zeit vakant. Preisler ist seit Anfang des Jahres Superintendent des Kirchenkreises Wesermünde in Niedersachsen. Zu seinen neuen Aufgaben zählt die Koordination von 30 Pfarreien – und damit auch viel Verwaltungsarbeit. Regelmäßige Gottesdienste will er dort trotzdem weiter halten.

Nun gibt es einen Nachfolger: Lucas Ludewig wechselt aus der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Marzahn nach Wandlitz. Zuvor arbeitete er als Vikar in Kreuzberg. Das teilte die Gemeindeverwaltung im Mühlenbecker Land mit.

Pfarrer Ludewig zog bereits im Juli mit Frau und seinen zwei Kindern ins Basdorfer Pfarrhaus. Dem 34-Jährigen seien kirchlichen Traditionen sehr wichtig, wie er verrät. Auf der anderen Seite bewege er sich gewandt in den modernen Medien. Er pflegt sogar einen kirchlichen Instagram-Account (@heidekrautbahn_kirchen) sowie einen privaten Twitteraccount (@lucas0706) und er probiere, wie er sagt, gern "Dinge außerhalb der klassischen Gegebenheiten" aus.

Die Kirchengemeinde begrüßte ihren neuen Pfarrer am 22. September mit einem festlichen Gottesdienst zur Amtseinführung. Der Ortsteil Zühlsdorf scheint ihm bereits ein Stück ans Herz gewachsen zu sein: "In der Kirchengemeinde Zühlsdorf gibt es ehrenamtlich arbeitende Menschen, die das Gemeindeleben sehr stark bereichern. Das komplett neu gebaute Gemeindehaus neben der Kirche spiegelt dieses Engagement sehr stark wider", sagte er. Für die Zukunft hofft er, dass in dem neuen Haus nicht nur das Miteinander in der Kirchengemeinde verstärkt wird, sondern es auch Raum für kommunale Angebote geben werde. "Es würde mich freuen, wenn die Zusammenarbeit zwischen kommunaler Gemeinde und Kirchengemeinde dadurch noch verstärkt würde", sagte er.