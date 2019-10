Markus Kluge

Wildberg (MOZ) Die Polizei sucht nach einem Audi-Fahrer, der am Mittwochmorgen vom Unfallort geflohen ist. Gegen 7.10 Uhr hatte ein Bahnmitarbeiter an der B167 bei Wildberg die Schranken am Bahnübergang für einen Zug von Hand heruntergelassen. Der Audi kam mit augenscheinlich überhöhtem Tempo angefahren und dessen Fahrer bemerkte offenbar nicht die sich schließenden Schranken. Das Auto kollidierte mit einer Schranke, die dabei beschädigt wurde. Der Fahrer hielt allerdings nicht an. Die Schadenshöhe steht nicht fest. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.