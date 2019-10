Segelt auf einer Erfolgswelle: Der Schildower David Lerosier zeigt vor seinem Restaurant "Normandie" die Medaille, die ihm am Sonntag in Berlin verliehen wurde. © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Einen besonderen Moment in seiner Karriere als Koch der gehobenen Küche hat der Schildower David Lerosier am Sonntag erlebt. Im Rohbau des Humboldt-Forums in Berlin ist der 38-Jährige zum Maître Rôtisseur ernannt worden. Bei der Inthronisierung – eine feierliche Zeremonie mit einem Degen - erhielt er die Insignien der Gesellschaft "Chaîne des Rôtisseurs", die weltweit agiert.

Die Auszeichnung ist für den Gastronomen eine große Ehre, die in der Branche mit der Sternegastronomie gleichgesetzt wird. "Ich stehe für eine authentische Küche zu angemessenen Preisen, die großen Wert auf die Qualität der Waren und die exzellente Zubereitung legt", beschreibt David Lerosier, der das Kochen bei seinem Vater Raymond gelernt hat, seine Philosophie am Herd. In seinem Restaurant serviert Lerosier die französische Küche mit normannischem Einschlag. Zu seinen Spezialitäten gehört die Bouillabaisse.

Trotz der jüngsten Auszeichnung will Lerosier aber nicht zu den kulinarischen Sternen greifen. "Wir haben uns in der Familie ganz bewusst dafür entscheiden, alles ein paar Nummern kleiner zu machen. Das ist zwar auch sehr viel Arbeit, aber leistbar." Lieber unternimmt er Ausflüge ins gastronomische Neuland. Regelmäßig ist der Schildower in TV-Kochsendungen als Experte gefragt. Und auf der Funkausstellung hat er mit dem koreanischen Starkoch Kihak Lim auf einer Showbühne gekocht.

Durch die Ernennung zum Maître Rôtisseur erhofft sich der Koch auch einen Werbeeffekt für sein Restaurant am Rande Berlins. Er setzt zudem auf die Reaktivierung der Heidekrautbahn, die mehr Touristen nach Schildow bringen könnte. Schon heute weichen viele Berlin-Besucher in sein Hotel aus. "Wir hatten schon Chinesen zu Gast, denen es in Berlin zu voll und zu teuer war." Deshalb will er auch investieren. Lerosier plant die Erweiterung des Hotel von jetzt 9 Zimmern auf bis zu 30 Zimmer.