Peter Wolski

Fehrbellin Nachdem die Fehrbelliner in der vergangenen Saison in den elf Heimspielen den Dreier geholt hatten, wollen sie diese beeindruckende Serie am Sonnabend und Sonntag unbedingt fortsetzen. Wichtig wird sein, wie sie nach so langer Wettkampfpause gleich mit allen Akteuren konstant spielen werden. Zudem reisen mit Union Oberschöneweide (Sonnabend, 13 Uhr) und der Spielgemeinschaft Michendorf/Seddin (Sonntag, 10 Uhr) die beiden Teams an, die am ersten Doppelspieltag der neuen Runde jeweils zwei Siege einfahren konnten und somit aussichtsreich im Rennen liegen.

Aber nicht nur die drei Zähler sind wichtig: "Auch jetzt schon muss man sehen, dass man für die laufende Saison eine gute kleine Wertung vorlegen kann", sagte Abteilungsleiter Peter Wolski. Auf 90er Seite wird Benjamin Münchow (Urlaub) nicht zur Verfügung stehen. Das Gästeteam wird am Sonnabend nicht nur mit seine beiden Nationalspieler André Franke und André Krause in die Rhinstadt anreisen. Im Aufgebot steht der Ex-90er Markus Ringgenberg, der in die Hauptstadt wechselte. Da die Bahnanlage zehn Jahre seine Heimstätte war, hoffen die Unioner besonders auf seine Dienste.

Am Sonntag kommt es zum Teil 2 des Brandenburg-Derbys. Vor drei Wochen mussten die Mannen um Kapitän Dirk Sperling eine 0:3-Niederlage einstecken. Nun will das 90er-Sextett den Spieß umdrehen. "Die Kegler von der Spielgemeinschaft wollen weiter auf Kurs Meistergruppe bleiben", so Wolski.

Die beiden Ruppiner Zweitligateams BBC 91 Neuruppin und SV 90 Fehrbellin II müssen nach ihrem erfolgreichen Saisonauftakt (jeweils sechs Punkte) auf den Heimbahnen nun in der Fremde antreten. Ihre Gegner haben es in sich. Der KC Einheit Schwerin ist als Erstligaabsteiger Staffelfavorit. Am Sonnabend reisen die 90er nach Mecklenburg-Vorpommern, die Kreisstädter geben am Sonntag erstmals ihre Visitenkarte in Schwerin ab. Ein Punktgewinn wäre bereits ein Riesenerfolg. Der zweite Wochenendgegner ist der SV Binde. Auch auf der Bahnanlage in Sachsen-Anhalt gab es für die Gastmannschaften in der Vorsaison nichts zu holen. Zudem holte das Binde-Team bereits am ersten Auswärtswochenende in der Bundeshauptstadt beim NKC 72/Iduna Berlin II den ersten Dreier. Auch hier wär der Gewinn des Zusatzpunktes mehr als ein Achtungszeichen. pw