MOZ

Ruppiner Land Ein 34-Jähriger ist am Mittwoch in Lindow von der Polizei beim Heroinspritzen ertappt worden. Die Beamten waren gegen 17.40 Uhr an der Harnackstraße auf Streifenfahrt unterwegs, als sie den Mann bemerkten. Er hielt sich in der Nähe des Friedhofs auf und versteckte sich in einem Gebüsch, als er die Streife sah. Die Polizisten fanden ihn und stellten geringe Mengen der Droge sicher.