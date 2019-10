Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Auf Initiative des Oranienburger Stadtverordnetenvorstehers Dirk Blettermann (SPD) wurde am Donnerstagvormittag, gemeinsam mit Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde "Wiedergeburt" Oberhavel, der Opfer des antisemitischen Terroranschlags in Halle gedacht. An der Stelle der ehemaligen Sy­nagoge in der Havelstraße, wo an die "Nazibarbarei" erinnert wird, sprach Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), von einem "Anschlag auf unsere freie Gesellschaft". "Davon sind wir alle betroffen", sagte Laesicke und rief dazu auf, zusammenzustehen. Die Mehrheit der Oranienburger fühle mit der Jüdischen Gemeinde.

Dirk Blettermann zeigte sich entsetzt über den rechtsextremen Angriff, den er in eine Reihe mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) stellte. Rechtsextremistisches Gedankengut mache sich immer mehr in der Gesellschaft breit. Die Jüdische Gemeinde solle aber wissen, "sie steht nicht alleine hier", so Blettermann. Vize-Landrat Egmont Hamelow (CDU) sprach von Trauer und Wut, die er empfinde. Der Rechtsstaat müsse dafür Sorge tragen, dass es nicht zu solchen Anschlägen kommen könne. Das Polizeipräsidium Potsdam ordnete am Montag auf unbestimmte Zeit Polizeipräsenz für die Räume der Jüdischen Gemeinde in der Sachsenhausener Straße an. Dort befindet sich auch das Büro des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Brandenburg. Dies gelte für zahlreiche weitere der mehr als 100 jüdischen Objekte im Land, sagte Präsidiumssprecher Mario Heinemann.

Elena Miropolskaja drückte ihre sowie die Trauer der 120 Mitglieder der Gemeinde und ihrer Angehörigen aus. Sie habe enge Kontakte zur Gemeinde in Halle. Roman Youssel Remis, der als Zehnjähriger mit seiner Familie aus Litauen nach Oranienburg kam und heute in Berlin wohnt, war während des Angriffs auf die Sy­nagoge dabei. Der 31-Jährige fährt regelmäßig nach Halle, weil die dortige Gemeinde keinen eigenen Rabbiner hat. Er kam als Vorbeter zum Feiertag Yom Kippur in die Sy­nagoge. In einem aufwühlenden Video berichtete er am Mittwochabend, was er in der Synagoge erlebt hatte. Die Gemeindemitglieder konnten den Täter demnach über die Überwachungskamera vor der verschlossenen Synagoge beobachten. Er habe einen Helm getragen und sei schwer bewaffnet gewesen. Der Mann habe Flaschen und Granaten, die zum Glück nicht explodiert seien, auf den benachbarten jüdischen Friedhof geworfen. Nur eine Holztür habe sich zwischen dem bewaffneten Terroristen und den 50 Gemeindemitgliedern befunden. Es habe sehr lange gedauert, bis Polizei eintraf, sagte Remis, dessen Mutter, Schwester und Onkel in Oranienburg leben.

Elena Miropolskaja erinnerte während des Gedenkens daran, dass die Jüdische Gemeinde noch immer nur in einem provisorischen Raum in der Sachsenhausener Straße untergebracht sei. Blettermann und Laesicke versprachen, dass bis zum 20-jährigen Bestehen der Gemeinde im Mai eine Lösung gefunden werde.